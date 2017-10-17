DHA YURT - Yer altındaki çöp konteynırının içine düştü

ADANA\'da 34 yaşındaki Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin içine düşerek yaralandı.

Olay merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam saatlerinden evine giden Fatih T, yer altındaki çöp konteynerinin, kapağının açık olduğunu fark etmedi. Karanlığın etkisiyle 5 metre derinliğindeki konteynerin içine düşen Fatih T,\'nin ayağı kırıldı. Bağırarak yardım isteyen yaralı vatandaşın yardımına ise çevredekiler koştu. Uzun süre çöplerin içinde kalan yaralı adam, ip yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla Hastaneye kaldırılan Fatih T,\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

(Cep telefonu kamerası)

- Vatandaşların çöp konteyneri içindeki vatandaşı kurtarma çalışması

- Olay yerindeki sağlık ekiplerinin görüntüsü

(SÜRE: 03\'13)

Haber: Çağlar ÖZTÜRK /ADANA,(DHA)