DHA YURT - Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi (3)

\'GÜLMECENİN SON ÜÇLÜSÜNÜ KAYBETTEİK\'

İzmir\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki evinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Yazar Muzaffer İzgü\'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile gelini Muhterem İzgü büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Türk Edebiyatı\'nın gülmecenin son üçlüsünü kaybettiğini söyleyen Ahmet Şahin İzgü, \"Türk okurunun başı sağolsun. Sevgili babamızı kaybettik. Babamızı kaybetmemizle gülmecenin son üçlüsünü de kaybetmiş bulunuyoruz. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü. Cenazeyi Pazartesi öğlen Hocazade Camii\'nde kaldırmayı düşünüyoruz. Babamız Doğançay Mezarlığı\'nda eşi Gülümser İzgü\'nün yanına defnedilecek\" dedi.

Ayrıca Muzaffer İzgü\'nün yazar dostu Bekir Yurdakul da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Muzaffer İzgü\'nün evinden görüntü

- Oğlu Ahmet Şahin İzgü ile röp.

- Gelini Muhterem İzgü\'den görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

