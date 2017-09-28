DHA YURT - Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu/EK

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

İzmir - Aydın Otoyolu\'ndaki, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes tutuklandı. adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülen Serbes basın mensuplarına, \"Yakınlarından özür dilerim, yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes. Sonunda \'t\' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok pişmanım. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım\" dedi.

Öte yandan Özçelik ailesinin dün (çarşamba) savcılığa avukatları aracılığı ile başvuru yaptıkları ortaya çıktı. Başvuruda kaza sonrası aracı kullandığını belirten Kenan Doğru\'ya alkol kontrolü yapıldığı, ancak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili herhangi bir testin yapılmadığı belirterek, bu yönde test yapılması talebinde bulundukları öğrenildi. Ayrıca kazanın seyrinin değiştirme ihtimaline karşı Kenan Doğru ile Emrah Serbes\'in kazadan hemen sonraki telefon kayıtlarının incelenmesini de talep ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emrah Serbes\'in adliyeden çıkarılıp cezaevine görütülmesi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

