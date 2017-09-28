DHA YURT - Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu



YAZAR ve senarist Emrah Serbes, İzmir’in Torbalı ilçesinde 22 Eylül’de meydana gelen, iki kişinin öldüğü ve bir kişinin ağır yaralandığı kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Serbes, twitter hesabından, \'Teslim oluyorum. İtirafımdır\' yazarak, trafik kazasıyla ilgili bir metin paylaştı. Emrah Serbes, bugün İzmir Torbalı Adliyesi’ne gelerek savcılığa teslim oldu.

İzmir - Aydın otoyolu üzerinde 22 Eylül’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Ayhan Özçelik (59) ve kızı Zeynep Özçelik (16) yaşamlarını yitirirken, anne Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı. Kazaya karışan 34 NT 5005 plakalı diğer Chevrolet Camaro model aracın, ünlü senarist Emrah Serbes’e (36) ait olduğu ortaya çıktı. Otomobili kullanan kişi olduğu belirtilen Emrah Serbes’in yanında oturan Kenan Doğru (36) tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMRAH SERBES KAZAYI İTİRAF ETTİ

6 gün aranın ardından kazayla ilgili olarak Emrah Serbes, twitter hesabından bir açıklama yaparak, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Serbes, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

\'22.09.2017 tarihinde İzmir – Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak 3-4 takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemleri nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanıma oturan Kenan Doğru ile birlikte aracın sunroofundan çıktık ve diğer aracın yanına gittik. Araçtakilerin nabızlarına baktım, anne hala hayattaydı. 112’yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı, yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan’ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır. Ama aradan günler geçtikçe bu sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan hukuktan adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın.\'

Emrah Serbes, bu açıklamayı yaptıktan sonra İzmir Torbalı Adliyesi’ne gelerek savcılığa teslim oldu. Serbes’in savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Bu arada bu açıklamanın üzerine, ölen baba- kızın yakınları, kazayı itiraf ederek teslim olan Emrah Serbes’e twitter üzerinden teşekkür etti.

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Haber: Murat VAROL- Orhan SENCER/ İZMİR, (DHA) -