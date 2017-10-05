DHA YURT - Yaya geçidinden geçen polis memuruna otomobil çarptı

ANTALYA\'da, iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Ceren Ekici\'ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ekici\'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.



Kaza, Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda 21.30\'da meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yan yol üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli istirahatte olan 29 yaşındaki Ceren Ekici\'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ekici, ağır yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alırken ağır yaralanan Ekici ise tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ekici\'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından çok sayıda polis hastaneye kan vermek için gitti. Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya\'da hastaneye gelerek Ekici hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane acil detayı

-Polis ekiplerinden detay

-Kaza yerinden detay

-Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR /ANTALYA,(DHA)