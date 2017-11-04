DHA YURT - Yaşlı ve hastalara 'buton'lu hizmet

Kahramanmaraş\'ta 320 evde sistem kuruldu

Kahramanmaraş\'ta bakıma muhtaç olan, kimsesi olmayan, yaşamlarını tek başına sürdüremeyen tüm yaşlıların evlerine elektronik bir sistem kuruldu. İl genelinde şu ana kadar 320 eve kuralan sistemde sistemde ihtiyaç sahipleri evlerindeki butona basarak sıcak yemek, evde temizlik hizmeti, sağlık sorununu, evde tadilat gibi birçok hizmet için talepte bulunabiliyor. Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından \'Yaşlı Dostu Kent\' ünvanı vee ayrıca kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği\'nden ödül aldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA 320 EVDE SİSTEM KURULDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kimsesi olmayan ve bakıma ihtiyacı olan hastalar ile tek tek ilgilenerek her eve bir elektronik sistemi kurarak \'Manevi Evlat\' projesini başlattı. Bu hizmet projesi kapsamındaki elektronik sistem dahilinde evdeki butona bazılarak sağlık, ev temizliği, manikür-pedikür, ev tadilatı, boya-badana, kuaför gibi hizmetler sunuluyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilen ve projenin yeni olmasına rağmen şuan 320 vatandaş bu hizmetten faydalandı.



Görevliler tarafından belirlenen evler akıllı sistem ile yalnız yaşayan yaşlıların yangın, gaz zehirlenmeleri, duman, su taşması ve benzeri durumlarda, ambulans, polis ve itfaiye birimlerine haber verebilmesi de amaçlanıyor. Merkez ayrıca uzaktan sağlık takibi ile evde temizlik ve bakımları yapılan yaşlıların hizmetlerden memnuniyet derecelerini ölçmek ve psiko-sosyal destek vermek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

\"TÜRKİYE’DE BİR İLK VE ÜLKE ÇAPINA YAYGINLAŞMASI LAZIM\"

82 yaşındaki Fatma Ayvalı\'nın evine ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, \"Sosyal belediyecilik anlamında yaşlılarımızı ve bakıma muhtaç olan hastalarımızı da unutmamalıyız. Bizleri bugüne kadar getiren değerlerimizi huzurevlerinde değil kendi yaşadıkları yuvalarında mutlu etmemiz gerekir. \'Manevi Evlat\' projemiz ile huzurlu kentimiz daha da yaşanır bir metropol oldu. Türkiyemiz için örnek teşkil edecek bir proje olduğundan dolayı son derece mutluyuz\" dedi.

dedi. Erkoç böylesine kapsamlı projenin Türkiye\'de tek olduğunu bu projenin zamanla tüm yurda yayılması gerektiğini söyledi.

Elektronik butona basarak yardım talebinde bulunan 74 yaşındaki Ömer Sami Zulkadir\'in evine gelen bakım ekibi karşısında bir hayli şaşırdı. Ömer Sami Zulkadir, Akıllı Yaşlı Bakım Merkezi personel tarafından önce tansiyonu ölçüldü sonra ev temizliği ve kuaför hizmetleri yapıldı. Ömer Sami Zulkadir, bu projeden çok memnun olduğunu fakat evlatları tarafından bir hayli dertli anlattı.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından \'Yaşlı Dostu Kent\' ünvanı ve ayrıca kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği\'nden ödül aldı.

Görüntü Dökümü

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-Proje görev alan personelden görüntü

-Yaşlıların butona basarak görevliler ile konuşması

-Görevlilerin sitemin kurulduğu evlerde yaptıkları hizmetler

-Yaşlılara yapılan hizmetlerden görüntü

-Ev temizliği

-Ömer Sami Zulkadir ile röp.

-Fatma Ayvalı\'nın evine gidilmesi

-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç kısa açıklaması

Haber: KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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