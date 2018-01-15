DHA YURT - Yaşlı adam yanmaktan son anda kurtuldu

ADANA\'da elektrikli battaniyeden çıkan yangın, iki odalı evde maddi hasara neden oldu. Evde yalnız yaşan 67 yaşındaki Faruk Uzunoğlu ise itfaiye ve komşularının yardımıyla yanmaktan kurtuldu.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68062 Sokakta\'ki bir apartmanın zemin katındaki 2 odalı evde çıktı. Evde yalnız yaşayan Faruk Uzunoğlu\'nun uyuduğu sırada evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, Uzunoğlu\'nu komşularının da yardımıyla evden çıkarttı. Dumandan etkilenen Uzunoğlu, olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, evde maddi hasara neden oldu. Yapılan ilk incelemede, yangının Uzunoğlu\'nun dün aldığı elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye araçlarından görüntü

- Apartmanın girişinden görüntü

- İtfaiye erinin elindeki elektrikli battaniyeden görüntü

- Evin içinde görüntü

- İtfaiye erlerinin evde inceleme yapması

- Faruk Uzunoğlu\'nun ambulanstaki görüntüsü

- Ambulanstan görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)