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DHA YURT - Yanmaktan son anda kurtuldular

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil bir evin birinci katında çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı

08 Ocak 2018 09:32

ADANA\'nın merkez Yüreğir ilçesinde müstakil bir evin birinci katında çıkan yangında mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 730 Sokak\'ta bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında çıktı. İddiaya göre, odun sobasının közünün bulunduğu kovayı kullanılmayan bir odaya koyan ev sakinleri, daha sonra uyumak için yatak odasına geçti. Gece dumana uyanan ev sakinleri, evden çıkmak istedi. Ancak alevlerin evin çıkışını sarması üzerine bulundukları odanın camından yardım çığlıkları atan ev sakinlerinin imdadıma komşuları yetişti. İtfaiyeyi arayan komşuları bir yandan da hortumla su tutarak yangına müdahale etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin yatak odasına mahsur kalan 1\'i çocuk 3\'ü kadın 4 kişiyi yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından çıkartılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin güçlükle söndürdüğü yangın, evde maddi hasara neden oldu. İtfaiyenin evde yaptığı incelemede, kullanılmayan odaya bırakılan köz dolu kovanın yangına neden olduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
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- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye aracı ve evden yükselen dumanlar
- Evden çıkan itfaiye erinden görüntü
- İtfaiye erleri tarafından kurtarılan kadından görüntü
- Yüzü is içindeki kadının sağlık personeline evde 4 kişi olduklarını söylemesi
- Ambulanslardan görüntü
- Yangına müdahale eden itfaiye erlerin görüntü
- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü
- Evinin damından olan biteni izleyen bir kadından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
- Evden yükselen alevlerden görüntü
- İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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