DHA YURT - Yangında mahsur kalan köpeğini itfaiyecilerle birlikte kurtardı

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, çelik kapı üretimi yapan bir işyerinde çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçradı. 3 işyerinin alevlere teslim olduğu yangında zarar gören halı yıkama işletmesinin sahibi, eşyalarından daha çok itfaiye ekiplerinden mahsur kalan köpeğinin kurtarılmasını istedi. Yangın kontrol altına alınıp alevler söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri işyeri sahibine ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirip köpeğini almasını için diğer itfaiye erleriyle birlikte olay yerine soktu. Köpek işyerinden sahibi tarafından kurtarıldı.

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi İlçesi Eskihisar Mahallesi\'ndeki eski kiremit fabrikasında bulunan iş yerlerinde meydana geldi. Eski kiremit fabrikasında Osman Balkan\'a ait çelik kapı üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer işyerlerine de sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere 14 araç ve 35 itfaiye eri ile müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından yanan işyerlerinden biri olan halı yıkama işletmesinin sahibi Nejdet Çil, itfaiye ekiplerine köpeğinin işyerinde mahsur kaldığını söyledi. İtfaiye erleri bağlı olan Pitbul cinsi köpeği kurtarmak istedi ancak köpeğin saldırması üzerine geri çekildi. İşyerine girmek isteyen Nejdet Çil\'e itfaiye ekipleri tarafından ısı geçirmeyen kıyafet ve kask giydirildikten sonra olay yerine itfaiye erleri eşliğinde götürüldü. Nejdet Çil, itfaiye erleriyle birlikte dumanlarında arasında kucağında köpeğiyle geri döndü.

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 3 işyeri ve bir depoda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, \"Yangına 14 aracımız, 35 personelimiz müdahale etti. İçerde mahsur kalan bir köpek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sahibi ile birlikte sağ bir şekilde kurtarıldı. 3 işyeri ve 1 deponun zarar gördüğü yangının çıkış nedenini araştıracağız. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok, bizim için önemli olanda bu, fakat maddi hasar mevcut\" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İşyeri sahibinin itfaiye erlerine içeride köpek olduğunu söylemesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- İşyeri yanan Nejdet Çil\'in kıyafet giyip, itfaiye erleriyle birlikte köpeğini kurtarmasından görüntü

- Köpeğiyle birlikte geri dönmesinden görüntü

- İtfaiye daire başkanı Murat Başlı\'nın açıklamasından görüntü

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)