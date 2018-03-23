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DHA YURT - Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu

ADANA'da park halindeyken alev alıp yanan demir yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Çam (32), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı

23 Mart 2018 08:24

ADANA\'da park halindeyken alev alıp yanan demir yüklü TIR\'ın şoförü Mustafa Çam (32), yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 HS 735 plakalı TIR ile Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nden Adana\'daki bir firmaya demir getiren Mustafa Çam, demirleri sabah teslim etmek için aracını yolun sağına park etti. Çam\'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından TIR, kupa kısmından alev aldı. Bu sırada aracın yandığını gören diğer sürücüler TIR\'ın kapısını açarak Çam\'ı alevlerin arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen TIR\'ın lastikleri gürültülü bir şekilde patlarken çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin 2 tanker ile müdahale ettiği TIR, yaklaşık yarım saatte söndürülebildi. Yangının ardından TIR kullanılamaz hale gelirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çam ise Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çam\'ın durumum ağır olduğu belirtildi. İtfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye erlerinden görüntü
- TIR\'dan yükselen alevlerden görüntü
- İtfaiye erlerinin alevlere müdahale etmesi
- İtfaiye aracından görüntü
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01\'25\" - BOYUT: 87,3 MB  
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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