DHA YURT - Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

Kayseri\'nin Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yükseklikteki Alidağı\'ndan yamaç paraşütüyle tekli atlaşıy yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, iniş sırasında dengesini kaybedince, 2 katlı villanın bahçesine düştü. Hafif yaralanan Kekeç, hastaneye kaldırıldı.

Bugün öğlen saatlerinde, Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yüksekliğindeki Alidağı yamaç paraşütü alanından tekli atlayış yapan Emin Tugay Kekeç, Komando Caddesi\'nin yanındaki paraşüt alanına iniş yaparken, ters rüzgar alıp, dengesini yitirdi. 2 katlı evin bahçesine düşen ve paraşütü bahçenin demir parmaklıkları arasında kalan genç paraşütçü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı. Milli yamaç paraşütçüsünün hafif yaralandığı belirtildi. Kekeç, \"İnişte dengem bozulunca paraşüt alanı yerine 500 metre ötesindeki bir villanın bahçesine sırt üstü düştüm\'\' dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Paraşütün düştüğü demir parmaklıklar

-Genel ve detay

Haber:KAYSERİ, (DHA)