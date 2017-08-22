DHA YURT - Yalova'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi (2) 

YALOVA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağıştan Çınarcık İlçesi’ne bağlı Koru Beldesi de nasibini aldı. Koru’da bazı vatandaşların evlerini su bastı. Koru’da daha önce su taşkını nedeniyle mağdur olan vatandaşların ve çiftçileri bu yağışın ardından ziyaret eden Çınarcık Kaymakam Vekili olan Armutlu Kaymakamı Uğur Sezer, gerekli incelemelerde bulundu. Kaymakam Sezer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakamın vatandaşlarla konuşması

-Kaymakamın incelemeleri

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Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)