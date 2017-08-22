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DHA YURT - Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 

  YALOVA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

22 Ağustos 2017 16:24

 

YALOVA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yalova’da, özellikle araçların geçiş güzergâhındaki çukurlarda kalan yollar su ile dolunca sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi, İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Fatih Caddesi’nde de biriken sular nedeniyle vatandaşlar yürümekte, araçlar ise seyir akışında güçlük çekti. Ana arterlerdeki trafik akışında bu nedenle sıkışıklık meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İtfaiyesi de yağışla ilgili çalışma yürüttü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar kendilerini alışveriş mağazalarına atarken bazıları da bankaların ATM’leri saçaklarına sığındı.

Görüntü Dökümü
-Genel yağış görüntüsü
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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