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DHA YURT - YALOVA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

30 Kasım 2018 09:37

Merkez üssü Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nin birçok yerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, Yalova\'nın Çınarcık ilçesinde saat 05.36\'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa, İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nin birçok yerinde hissedildi. Depremin ardından, 1,5 ile 2,9 arasında 5 artçı sarsıntı daha hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 7 kilometre olarak kaydetti.

Haber: YALOVA,(DHA)

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