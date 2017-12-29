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DHA YURT - Yaban ördeği ile onu yemek isteyen tilkinin ağlardaki hazin sonu

KAYSERİ’de bulunan Yamula Barajı’nda ağaçlara takıldıkları için gelişi güzel bırakılan ağlar, hayvanların ölümüne neden oluyor

29 Aralık 2017 17:30

KAYSERİ’de bulunan Yamula Barajı’nda ağaçlara takıldıkları için gelişi güzel bırakılan ağlar, hayvanların ölümüne neden oluyor.  Ağa takılan ve ölen yaban ördeği ile ördeği yemek için suya giren tilki de ağın kurbanı oldu. Diğer yandan bir vatandaşın ağa takılan yaban ördeğini kurtarmaya çalıştığı anlara dair cep telefonuyla çektiği görüntü ve anlatımı da dikkat çekti.
Kocasinan İlçesinde bulunan Yamula Barajı balıkçıların mekanı haline geldi. Balık meraklıları özellikle hafta sonları barajın yolunu tutarken gelişi güzel suya atılan ve daha sonra toplanmayan ağlar ise hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Barajda suyun içindeki ağaçlardan ötürü balıkçıların \'Ağaçlı koy\' dediği bölgede ortaya çıkan görüntü de bu yöndeki tepkileri beraberinde getirdi. Suya atılan ve daha sonra ağaç dallarına takıldığı için toplanmayan misina ağ, düşündüren bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Ağa takılan bir yaban ördeği ile onu yemek için suya giren bir tilki donarak öldü. Yamula Barajı’na amatör olarak olta balıkçılığı yaptığını ifade eden Sami Gül, bu duruma tepki gösterdi. Gül,  “Suya ağ atılıyor ve daha sonra ağa takılan hayvanlar  boğularak, donarak ölüyor. Bu düşüncesiz insanlar doğal hayatı tehdit ediyor. Bu atılan ağlar neden toplanmıyor? Hayvanlara karşı yapılan bu cinayete birileri dur demelidir. Bölgede ağ atıp, daha sonra ağı toplamadan gidenler cezalandırılmalı ve denetimler artırılmalıdır. Yazı bu hayvanlara. Bu tabloyu görünce vicdanım sızladı. Bazı hayvanlar donarak, bazıları ise boğularak ölmüş. Bu gibi olaylar ne yazık ki Yamula’da sıkça oluyor. İnşallah gerekli önlemler bundan sonra alınır.” dedi. “Yamula’daki hayvan katliamına dur denilsin” çağrısı yapan bazı amatör olta balıkçıları da bölgede sık sık kendi imkanları ölçüsünde ağ  temizliği yaptıklarını belirterek, yetkililer göreve davet etti.  

Görüntü Dökümü:
-Vatandaşın bir yaban ördeğini kurtarma çabası, anlatımı 
-Fotoğraflar
-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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