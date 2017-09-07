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DHA YURT - Van'da feci kaza; 6 ölü, 3 yaralı

VAN'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

07 Eylül 2017 14:30

VAN\'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Van\'a sevk edildi. 
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15\'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1\'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1\'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van\'a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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