DHA YURT - Van'da eyleme giden 2 terörist, bulundukları bombalı araçta etkisiz hale getirildi

VAN\'da güvenlik güçleri, kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan PKK\'lı 2 teröristi, içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK\'lı teröristlerin Gürpınar İlçesi kırsalında bomba yükledikleri araçla, eylem yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan teröristler, düzenlenen operasyonla içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar İlçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir\"

Haber: VAN, (DHA)