DHA YURT - Van'da çatışma: 1 asker şehit

VAN\'ın Başkale İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü.

Van\'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında PKK\'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Operasyonlarda 3 PKK\'lı terörist de öldürüldü. Helikopterle Van\'a sevki edilen yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Haber: VAN, (DHA)

