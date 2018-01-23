DHA YURT - Uzman Çavuş, Afrin'de şehit oldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Evli olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muratdağı\'nın Kayseri\'deki yakınları, acı haberi askeri yetkililerden alıp, gözyaşına boğuldu.

\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uzman Çavuş Muratdağı\'nın acı haberi, memleketi Kayseri\'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Bozantı Caddesi\'ndeki Evren Apartmanı\'nda oturan, 6 ay önce evlendiği eşi Birgül Muratdağı\'na, askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Acı haberi alan Birgül Muratdağı gözyaşı döktü.

Acı haber, Beşparmak Mahallesi\'nde oturan anne Sibel Muratdağı\'na da yine askeri yetkililer tarafından, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Anne Sibel Muratdağı, oğlunun şehadet haberi ile sinir krizi geçirdi. Şehit annesi, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Şehit yakınlarına ait evlerin bulunduğu iki binaya da Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olduğu, babasını küçükken yitirdiği öğrenildi.

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Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) -

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