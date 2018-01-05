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DHA YURT - Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal döküldü, adliye boşaltıldı (2) 

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI BURSA Adliyesi'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı

05 Ocak 2018 22:24

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

BURSA Adliyesi\'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında Uyuşturucu Ticareti Yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve dulan yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, Afad ve İtfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulurö denildi.

Haber: BURSA, (DHA)-

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