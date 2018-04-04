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DHA YURT - Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kaldırımda çarpması sonucu öldü

TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y

04 Nisan 2018 20:39

TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye (22) çarptı. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, kamyonetin içindeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen 2 kişi kaçtı.  

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 61 DT 056 plakalı kamyonet yokuş aşağıya inerken freni boşaldı, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Y.’ye çarptı, duvara toslayarak durabildi. Kazada, öğrenci ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı öğrenci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Olay sonrası yaralının yerde yatması
Çevreden detaylar
Olayı anlatanlar 
Güvenlik kameralarına yansıyan panik
Sürücünün olay yerinden kaçma anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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