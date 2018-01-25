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DHA YURT - Tunceli'deki askerler dularlarla Afrin'e uğurlandı

AFRİN'deki operasyona katılmak üzere Tunceli'deki Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki birlikler, Vali Tuncay Sonel'in katıldığı bir törende, dualarla uğurlandı

25 Ocak 2018 15:59

AFRİN\'deki operasyona katılmak üzere Tunceli\'deki Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler, Vali Tuncay Sonel\'in katıldığı bir törende, dualarla uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler uğurlandı. Pertek ilçesindeki feribot iskelesinde toplanan birliği ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve beraberindekiler, Afrin\'de görev yapacak askerleri dualarla uğurladı. 
Vali Sonel, burada Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarılar diledi. Vali Sonel, \"Kahraman Mehmetçiklerimiz; öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, sizlerle gurur duyuyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4\'üncü Komando Tugayımız şu an Afrin’de. Bu vesileyle onlara da kolaylıklar dilerim, Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizler de oraya gideceksiniz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı. İçte ve dışta halen hainler var, bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecektir. Biz sizleri çok seviyoruz, dualarımız her zaman sizlerle, Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun\" dedi. 

Görüntü Dökümü: 
-Vali Sonel\'in askerlere seslenişi
-Askerlerin uğurlanması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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