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DHA YURT - Tunceli'de yolu kesen PKK'lı teröristler, TIR'ı ateşe verdi

TUNCELİ-Erzincan karayolunu 17'inci kilometrede bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında yolu kesen PKK'lılar, durdurdukları bir TIR'ı, sürücüsünü indirdikten sonra aracı yolu kapatacak şekilde çevirerek, ateşe verdi

23 Eylül 2017 18:28

TUNCELİ-Erzincan karayolunu 17\'inci kilometrede bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında yolu kesen PKK\'lılar, durdurdukları bir TIR\'ı, sürücüsünü indirdikten sonra aracı yolu kapatacak şekilde çevirerek, ateşe verdi. 
Öğlen saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun 17\'incçi kilometresinde bulunan Uzuntarla Köyü yakınlarında silahlı bir grup PKK\'lı terörist, yoldan geçen bir TIR\'ı durdurdu. Sürücüsünü indirdikleri TIR\'ı karayolunu trafiğe kapatacak şekilde çeviren teröristler, daha sonra TIR\'ı ateşe verdikten sonra dağlık ve ormanlık alana kaçtı. Araç sürüsünün durumu haber vermesi üzerine Tunceli-Erzincan karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 
TIR\'ın ateşe verildiği bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, bölgeye sevkedilen jandarma özel harekat timleri bölgede mayın ve tuzaklanmış patlayıcı araması yapmaya başladı. Askerlerin geçiş güzergahına patlayıcı tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine jandarma ekipleri arazide kontrol yapıyor. Yapılan kontrolün tamamlanmasının ardından TIR\'a müdahale edilecek. 
Bölgeye sevkedilen insansız hava araçları sevkedilerek, kaçan PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor. 

Görüntü Dökümü
Tunceli- Elazığ karayolunun trafiğe kapatılması
Tunceli girişinde araç geçişlerine izin verilmemesi
Yoldaki zırhlı araçlar
Yolda biriken araçlardan görüntü
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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