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DHA YURT - Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı, hastalar tahliye edildi (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Tunceli Devlet Hastanesi'nin bodrum katında elektirik kontağından çıktığı sanılan yangın, tamamen söndürüldü

08 Ekim 2017 04:19

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Tunceli Devlet Hastanesi\'nin bodrum katında elektirik kontağından çıktığı sanılan yangın, tamamen söndürüldü. Geçici olarak tahliye edilen hastaların, yeniden hastaneye alınacağı belirtilen Vali Tuncay Sonel, \"Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan hemen sonra dumanlar etkisini yitirince, hastalarımız hastaneye tekrar geri alınacak ve tedavileri devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Vali Sonel\'in konuşması
- Hastaneden görüntüler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİ/TUNCELİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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