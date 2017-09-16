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DHA YURT - TÜFENKCİ: TÜRKİYE 3. ÇEYREKTE YÜZDE 7 BÜYÜMEYİ YAKALAMIŞ OLACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adapazarı'nda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100

16 Eylül 2017 10:25

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adapazarı\'nda, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 100. Yıl Ödül Töreni\'ne katıldı. Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7\'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağını ifade ederek, \"Türkiye 2017 yılına ciddi anlamda güçlü bir şekilde girdi ve bu büyüme oranlarına baktığımızda 1.3 puanlık kısmı tüketim harcamalarından gelirken esas 2.9 puanlık kısmı yatırım harcamalarından geliyor. 1.7 puanlık kısmı ise net ihracat kalemlerinden geliyor. En büyük katkının da yatırım harcamalarından geldiğini görmek Türkiye için önemlidir diye düşünüyorum. Türkiye 3. çeyrekten itibaren yüzde 7 veya biraz daha üzerinde büyümeyi yakalamış olacak. Yıl sonu itibariyle de orta vadeli büyüme planlarımızın çok üzerinde yüzde 5\'in de üzerinde bu ülke büyümeyi yakalayacak. Biz bir yandan terör örgütleriyle PKK\'sıyla, DEAŞ\'ıyla, FETÖ\'süyle D-HKPC\'siyle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyütmeye çalışıyoruz\" dedi.

Türkiye\'nin ekonomide ABD ve Japonya gibi ülkeleri geride bıraktığını kaydeden Bakan Tüfenkci şöyle konuştu: \"Ülkemiz Çin ve Hindistan\'ın ardından 3. sırada yer alırken OECD ve Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gibi bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı. Baktığımız zaman objektiflikten uzak siyasi yorum yapanların bundan mahçup olduğunu görüyoruz. Türkiye şaka mı yapıyor diyorlar. Verileri tahlil etmeye çalışıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye yoluna Allah\'a hamd olsun devam ediyor\" diye konuştu.
Bakan Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin Türkiye\'ye maliyetinin büyük olduğuna dikkat çekerek,\"2016 yılında hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. O darbe girişiminin Türkiye\'ye bir maliyeti oldu. Baktığımız zaman o maliyet sadece maddi anlamda değildi. Bu hainlerin her bir insanımıza ödettiği bir maliyet, onun arkasından da Türkiye aleyhine ülke ekonomisini çökertmeye çalışmalarına rağmen, dış desteklerine rağmen hamd olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetinizin almış olduğu tedbir ve teşviklerle bir çok ülkenin bu musibet karşısında kısa sürede kendini toparlayamayacağı bir durumu Türkiye güzel bir şekilde toparladı\" dedi.
Bakan Bülent Tüfenkci, yapılan konuşmaların ardından bazı oda üyelerine ödüllerini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
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- Törenden görüntü
- Bakanın konuşması 

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER  / Sakarya (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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