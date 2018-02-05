DHA YURT - TSK: Şeyh İsa Bölgesinde 4'üncü gözlem noktası çalışmaları başladı

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib kentindeki Şeyh İsa bölgesinde 4\'üncü gözlem noktası çalışmalarına başlanıldığı açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"Astana görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4\'üncüsü olan 6 nolu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 07 ve 08 nolu Gözlem Noktalarının keşif faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.\"

Haber:KİLİS,(DHA)