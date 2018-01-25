DHA YURT - TSK: EN AZ 303 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik 6 gündür sürdürülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklama yaptı. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği ve bugüne kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Haber: ANKARA - GAZİANTEP (DHA)

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