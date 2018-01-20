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DHA YURT - TSK : Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınc

20 Ocak 2018 13:43

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi. 

Görüntü DÖKÜMÜ
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-HATAY - KİLİS 
-Askeri sevkiyattan görüntü
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Haber: HATAY - ANKARA (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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