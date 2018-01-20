DHA YURT - TSK : Afrin'deki PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulduğu ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulduğu belirtildi.
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Haber: HATAY - ANKARA (DHA)
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