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DHA YURT - TSK:  19 hedef imha edildi, 86 terörist etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendermede 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olar

11 Şubat 2018 13:47

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendermede \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edildiği ve Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği ve harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1.266  olduğu açıklandı. 

Görüntü Dökümü
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(CANLI YAYIN) (SICAK GÖRÜNTÜ) 
-Hatay\'daki Fırtına Obüsü ve ÇNRA\'lar ile Afrin\'deki hereflerin vurulması 

Haber: HATAY - KİLİS (DHA) 

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