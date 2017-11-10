DHA YURT - Trakya'da 09.05'te hayat durdu(2)

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EDİRNE'DEKİ TÖRENLERDE KÖPEK DE DURDU Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Edirne'de yapılan anma töreni yakına gelen bir sokak köpeği, ilgi çekti

10 Kasım 2017 17:59

EDİRNE\'DEKİ TÖRENLERDE KÖPEK DE DURDU

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Edirne\'de yapılan anma töreni yakına gelen bir sokak köpeği, ilgi çekti. Atatürk Anıtı\'ndaki saygı duruşu sırasında Talatpaşa Asfaltı üzerine çıkan bir köpek, polis ve vatandaşların saygı duruşu sırasında cadde ortasında siren sesleri soyuncu durdu. İlginç görüntüler ortaya çıkaran köpek, törenin bitmesinin ardından cadde üzerinde yürüyerek gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü
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Köpeğin caddede hareketsiz duruşu
Siren sesleri ve saygı duruşunda bulunanlar
Köpek ve saygı duruşunda bulunanlar
Köpek ve caddeden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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