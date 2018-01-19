DHA YURT - Trabzon'da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı teknik incelemeye alındı. Uçağın inceleme sonucunda bir daha uçup uçamayacağına karar verilecek.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı ‘Zeynep’ isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile tahliye edilen uçak için dün saat 04:00’da uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 500 ve 350 tonluk 2 vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak havalimanında güvenli bir bölgeye çekildi. Sigorta şirketi ile uzman ekibin yapacağı teknik inceleme sonucunda uçağın bir daha uçup uçamayacağına karar verilecek.

‘HAVALİMANI 02:15’DE NORMALE DÖNDÜ’

Trabzon Havalimanı Mülki İdari Amiri, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu beraberinde Trabzon Havalimanı Baş Müdürü Ahmet Aydın ve yetkililerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Havalimanında uçak kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığını ve havalimanının dün gece 02:15’de yeniden hava trafiğine açıldığını söyledi. Hatipoğlu, “Büyük bir uyum içerisinde adeta çamurdan iğneyle kurtarma gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan herkese teşekkür ederim. Bugün de yağışlar başladı. Perşembe gününden sonra hava şartlarının olumsuz olma durumunun bulunması nedeniyle bu operasyonu dün gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki hiç kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşmiş oldu. Havalimanımız da uluslararası trafiğe tekrar açıldı” dedi.

‘BAGAJ NAKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK’

Yolculara ait bagajların nakli konusunda çalışmalara bugün başlanacağını ifade eden Hatipoğlu, şöyle dedi:

“Bugün öğleden sonra bagajların tespiti yapılarak uygun bir alana nakli gerçekleştirme çalışması başlayacak. Öğrendiğimiz kadarıyla firma teslimatla ilgili firma özel bir planlama oluşturacak. Kurtarma maliyetiyle ilgili nihai olarak sigorta firması ve uçak firmasının bileceği bir şey. Burada havalimanı olarak maliyetlerimizi de DHİM ilgili firma ile görüşecek ve gereken yapılacak” Uçakla ilgili teknik inceleme başlatıldığını ifade eden Hatipoğlu, “Bu teknik inceleme sonrası uçağın ne kadar maliyetle uçabileceğine, hangisinin daha ekonomik olacağına uçağın sahiplerinin karar verecek” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçak detayları

Teknik inceleme yapılması

Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu\'nun açıklaması

Haber: Tolga SAĞLAM - Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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