DHA YURT -  Trabzon'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı

ANKARA- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey istikametinde deniz tarafına yöneldi. 162 yolcu ile mürettebatın tahliye edildiği uçak, yamaca asılı kaldı. Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Pistten çıkan uçağın denize doğru yönelmesini önlemek için tedbir alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçağın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Havalimanı görevlilerinin vinçlerle geldiği bölgede uçak için kurtarma çalışması yürütülüyor. Havalimanı çevresinde toplanan vatandaşlarda üstgeçitlerin üzerinden uçağın kurtarılma çalışmalarını izliyor, cep telefonları ile görüntü çekiyor.

Bu arada olaydan sonra tedbir amacıyla hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda sabah saatlerinde uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı\'nda seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçağın kurtarılma çalışmaları

Havalimanı detatyları

Haber: Muhammet Kaçar-Fatih TURAN Kamera: Osman ŞİŞKO- Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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