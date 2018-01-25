DHA YURT - Topçu birliği Afrin'e bayraklar ve tekbirlerle uğurlandı

ERZURUM\'da 9\'uncu Kolordu Komutanlığı\'na bağlı 109\'uncu Topçu Alayı\'ndaki askerler tekbirler ve Türk bayraklarıyla Zeytin Dalı Harekatı için Suriye\'ye uğurlandı.

Erzurum\'daki 109\'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler silah arkadaşlarını, ellerinde Türk bayraklarıyla Afrin bölgesine topcu birliğini uğurladı. Kar yağışı altındaki coşkulu uğurlama töreninde, topçu birliği tekbirlerle Suriye\'nin Afrin bölgesindeki \'Zeytin Dalı Harekatı\' için bölgeye gönderildi. Askerler uğurlama törenini cep telefonları ile kaydetti. Topçu birliklerinin Hatay sınırında konuşlandırıldıktan sonra Afrin\'e gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Birliğin uğurlanması

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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