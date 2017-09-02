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DHA YURT - Tokat'ta silahlı kavga: 11 yaralı

TOKAT’ın Niksar İlçesi'nde 2 grup arasında çıkan kavgada, biri polis, 11 kişi yaralandı

02 Eylül 2017 00:30

TOKAT’ın Niksar İlçesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada, biri polis, 11 kişi yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Niksar İlçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. 17 yaşındaki T.K. ve arkadaşı A.Y., kendilerine ait oto kiralama dükkânında otururken yanlarına Ç.K., V. K., A.K., A.K. ve E.K. geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.Y., B.K., A.K. ve bu sırada dükkanın önünden geçmekte olan Nurettin D. ve Nail Ş. ile taş ve sopa darbeleriyle T.K, Ç.K., V.K., A.K. ve E.K. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında polis memuru Ali G. de başına aldığı darbeyle yaralandı. Biri polis, yaralı 11 kişi, ambulanslarla önce Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Tokat Devlet ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine sevk edildi.
Tokat ve çevre ilçelerden de takviye polis ekiplerinin sevk edildiği Niksar\'da olayların büyümemesi için önlem alındı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin olay yeri incelemesi
-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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