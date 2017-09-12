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DHA YURT - Tokat'ta orman yangını

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor

12 Eylül 2017 22:34

TOKAT\'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öğle saatlerinde Almus ilçesine bağlı Durudere köyü girişinde anız yangını olarak başlayan yangın kısa sürede büyüyerek köyün üst kısmında pelit ağaçlarından oluşan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Almus, Niksar, Erbaa ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın alanın sarp ve dağlık olmasından dolayı ekiplere müdahale etmekte zorluk çekti. 6 saattir devam eden yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Fatma Şahin ise yangın çıktığında kendisinin bahçesinde olduğunu söyleyerek \"Baktım yangın başlamış yukarı doğru yanıyor. Bana yanacaksın çekil dediler. Bende bıraktım geri geldim. Benim çok zararım var. Büyük cevizim vardı bir tane kalmadı\" dedi.  Ayrıca çıkan yangını söndürme çalışmalarına köylülerde katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-Yangına müdahale
-Vatandaşlar yangına müdahale
-Röportaj
-Yangın cep telefonu görüntüsü
-Genel Görüntüler

(274 Mb)
Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS, (Tokat),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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