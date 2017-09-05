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DHA YURT - Tokat’ta orman yangını

TOKAT’ın Niksar ilçesinde Kelkik Çayı yamacında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan kül oldu

05 Eylül 2017 02:01

TOKAT’ın Niksar ilçesinde Kelkik Çayı yamacında bulunan ormanlık alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan kül oldu.
Niksar-Reşadiye ilçesi arasındaki Yeşilçam mevkisinde ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Niksar ve Reşadiye Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangını 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Yaklaşık 10 dönümlük alan yangında zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangın görüntüleri (cep telefonu)

Haber-Kamera: TOKAT,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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