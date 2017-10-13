DHA YURT - Teröristleri Suriye'den getiren tekne yediemine çekildi

MUĞLA\'daki terör operasyonlarında 5\'i öldürülen, 1\'i el bombasıyla intihar edilen, diğerleri ise canlı ele geçirilen toplam 10 teröristi Suriye\'nin Lazkiye şehrinden kente getiren \'Santo\' adlı balıkçı teknesi, Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki yediemine çekildi.

Seydikemer İlçesi\'nde geçen 4 Ekim\'de 4\'ü PKK\'lı terörist, 3\'ü işbirlikçi toplam 7 kişinin yakalanmasının ardından, bölgedeki operasyonlara hız veren jandarma ve polis ekipleri, 6 Ekim\'de Köyceğiz İlçesi\'ndeki Toparlar Şelalesi\'nin batısında çıkan çatışmada ise 5 teröristi ölü ele geçirdi. Çatışma bölgesinden kaçan 2 teröristin yakalanması için arama çalışmaları devam ederken, 9 Ekim\'de Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkii\'ndeki portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölen teröristin, çatışma bölgesinden kaçanlardan 1\'i olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen 6\'sı ölü ele geçirilen toplam 10 teröristi, Suriye\'nin Lazkiye kentinden getirdiği tespit edilen \'Santo\' adlı balıkçı teknesi, Fethiye\'nin Göcek Mahallesi\'ndeki Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki yediemine çekildi. Atıl durumdaki 20 metre uzunluğundaki teknede can yelekleri, yırtılmış vaziyette balıkçı ağları ve yaşam malzemeleri bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekneye ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: \"Seydikemer deniz bölgesinde Muğla Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nca alınan tedbirlerde, 25 Eylül\'de takibe alınan balıkçı teknesinin sahile bir botla 3-4 şahsı indirdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Gemi kaptanı Osman J., gemi mürettebatı Monır D. ve Ahmad A.D. ile örgüt mensubu olduğu değerlendirilen Muhammad R. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından 09 Ekim\'de Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Seydikemer deniz bölgesinde sahil güvenlik komutanlığınca yakalanan \'Santo\' isimli gemi kaptanı Ossama J. isimli şahsın beyanlarında; \'Türkiye\'ye 26 Ağustos\'te önce Amir isimli Suriyeli şahsın kaptanlığını yaptığı \'ŞAM\' isimli tekneyle geldiklerini, sahil güvenlik botunu görmeleri üzerine paniğe kapılarak yanlarında getirdikleri silah/teçhizat ve erzak çantalarını denize atmak suretiyle, Lazkiye Limanı\'na geri döndüklerini, Lazkiye\'ye dönüş yapan gemi kaptanı Amir isimli Suriyeli şahsın, Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat tarafından 260 bin dolar ile cezalandırıldığını ve sonrasında öldürüldüğünü duyduğunu, Amir isimli Suriyeli şahıstan sonra bu işi kendisinin yapmaya başladığını, Türkiye\'ye 6 sefer deniz yoluyla geldiğini, kaptanlığını yaptığı \'SANTO\' isimli tekneyi ise Suriye Gizli Servisi El Muhaberat\'a çalıştığını bildiği Cafer Z. isimli şahsın ayarladığını, örgüt mensuplarının Suriye Lazkiye\'den tekneyle limandan çıkışlarında, Suriye veya Amerikan bayrağı çekildiğini, Lazkiye limanından çıkıp 12 deniz mili kadar ilerledikten sonra Kongo ülkesi bayrağını çektiğini, Türk karasularına yaklaştığında ise Türk Bayrağını çektiğini beyan etmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknenin genel detay görüntüleri

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)