T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Terörden temizlenen bölge görüntülendi

Kilis'te valiliğin organizesiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Marin Köyüne gezi düzenlendi

24 Ocak 2018 19:01

Kilis\'te valiliğin organizesiyle Zeytin Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Marin Köyüne gezi düzenlendi. Güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçen bir grup gazeteci, terörden arındırılan Burseya Dağının kuzeyinde bulunan Marin Köyüne götürüldü. Teröristlerden temizlenen yollarda ÖSO grupları tarafından kontrol noktaları oluşturulurken, araçların da arandığı görüldü. Basın mensuplarının sık sık keskin nişancı ateşine karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılar yapılan bölgenin güneyinde de çatışmaların devam ettiği ifade edildi.
Bölge halkı, Zeytin Dalı Harekatından hoşnut olduklarını söyleyip Türkiye\'ye teşekkür etkilerini anlattı.
1 TÜRK ASKERİ DAHA YARALANDI
Bu arada çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubu, Gülbaba Tahliye Noktasından Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Gün içerisinde yaralanan Türk askeri sayısı 3\'e yükseldi.

Görüntü Dökümü
-------------------
-Marin köyünden görüntüler
-kontrol noktaları 
-araçların aranması
-Taylan Yıldırım\'ın anonsları 
-detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS (DHA) 

=============================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KilisZeytin Dalı HarekatıMarin KöyüneGüvenlikSınır Kapısı SuriyeBurseya DağınınTeröristlerdenBasınBölgeZeytin Dalı HarekatındanTürkiyeTÜRK ASKERİ DAHA YARALANDI BuTürkGülbaba Tahliye Noktasından Kilis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24