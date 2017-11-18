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DHA YURT - Terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı

KAYSERİ'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tolga Akyıldız, tutuklandı

18 Kasım 2017 02:43

KAYSERİ\'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tolga Akyıldız, tutuklandı.

Polis ekipleri, Tolga Akyıldız\'ın sosyal medya üzerinden bazı bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşınmlar yaptığını tespit etti. Operasyonla gözaltın alınan Akyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Tolga Akyıldız, tutuklanarak Bünyan T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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