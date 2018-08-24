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DHA YURT - TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu

24 Ağustos 2018 21:38

KURBAN Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM\'in Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, bayramın son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli\'ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Trafik yoğunluğu
-Yoldan görüntüler
-Araçlar
-Detaylar
Süre: 01.34-Boyut: 189.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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