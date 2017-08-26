DHA YURT - TEM'de tatilci yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde araç yoğunluğuna neden olurken ulaşımda aksamalar yaşanmadı.

Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler gece saatlerinden itibaren yollara düştü. Özellikle İstanbul yönünden gelen tatilciler TEM\'in Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde rampalarda TIR\'lar nedeniyle yer yer trafikte yavaşlamalar yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı yol güzergahları üzerinde ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde denetimlerini sıklaştırdı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi\'ndeki ekipler tarafından yol güzergahı 24 saat kameralarla izlenirken trafiğin tıkanmaması için karayolları ekipleri hazır şekilde bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı Tüneli araç yoğunluğu

-TEM\'de yol güzergahları üzerindeki araç yoğunluğu

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU(DHA)

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