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DHA YURT - Telabyad'daki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı

06 Eylül 2017 13:30

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nin karşısında, terör örgütü PKK\'nın bu ülkedeki kolu olan PYD denetimindeki Suriye\'nin Telabyad kentindeki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları kaldırıldı.
Akçakale\'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden de görülen, hava şartları nedeniyle tahrip olan bayrak ve flamalar 4 ay önce yenilenmişti. Telabyad ilçe merkezindeki PYD flaması ile gümrük binasında asılı olan ABD bayrağı ve PYD flamasının bu sabah yerinde olmadığı görüldü. Bayrak ve flamaların neden ve kim tarafından indirildiği bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Sınırdadaki güvenlik güçleri
- Telabyad merkezindeki boş bayrak direği
- Akçakale Sınır Kapısı
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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