DHA YURT - (TEKRAR)(EK GÖRÜNTÜLERLE)  Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis\'te askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, önceki günkü çatışmada yaralı askerleri de tedavi gördüğü olarak hastaneler ziyaret etti. Akar\'a; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

TSK\'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan akerleri ziyaret ettiği belirtildi. Akar\'ın, 2\'nci Jandarma Komando Tugayı\'na giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilediği de bildirildi.

Yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bilahare 2\'nci Jandarma Komando Tugayına giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilemiş, kahraman ve fedakâr personeline iyi dileklerde bulunmuş ve burada;

** Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini,

** Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını,

** Harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını,

** Harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını,

** Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş,

** Son olarak 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir.\"

\"Orgeneral AKAR bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hulusi Akar\'ın yaralı askerleri ziyaret etmesi

- Hulusi Akar\'ın birlikleri denetlemesi

-detaylar

Haber: HATAY,(DHA)

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