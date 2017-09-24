DHA YURT - Tekne faciasında ölen göçmenlerin sayısı 23'e yükseldi /EK

ÖLÜ SAYISI 24\'E YÜKSELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, bugün denizden ve havadan yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 göçmen cesedi bulundu. 40 kazazade ilk aşamada kurtarılırken, faciada ölen göçmen sayısı 24\'e yükseldi. Kurtarılan göçmenlerin sorgulamalarında verdikleri bilgilere toplam göçmen sayısının 78 olduğu ve kayıp olduğu değerlendirilen 14 göçmenin aranması faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botları ile devam edildiği bildirildi.

Haber: Faruk KIYAK/KANDIRA,(Kocaeli),(DHA)