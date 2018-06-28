T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Tekirdağ'da dolu ve yağmur etkili oldu

TEKİRDAĞ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı

28 Haziran 2018 01:10

TEKİRDAĞ\'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.
Tekirdağ\'da bugün saat 21.00 sıralarına aniden iddetli yağmur ve ardından dolu yağış yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
Yağmur yağışı
Yağmura hazırlıksız yakalananlan
Trafikten detaylar
İşyerinden su boşaltanlar
Dolu yağışı
Dolu ve yağışından detaylar
Suyla kaplanan yer
Suları temizlemeye çalışanlar
Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,(DHA)
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TEKİRDAĞTekirdağYaklaşıkTekirdağlılarDışarıdaBazıSularlaEsnaflarGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ YağmurRuhan YALÇIN TEKİRDAĞDHA GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24