DHA YURT - Tekirdağ'a kar etkili olmaya başladı

Tekirdağ\'da ve ilçelerinde yılın ilk kar yağışı bu akşam saatlerinde etkili olmaya başlarken, hava sıcaklığı 0 dereceye düştü. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Tekirdağ il merkezi ile Çorlu, Malkara, ilçelerinde yılın ilk kar yağışı bu akşam saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde kar yağışı etkisini artırırken, hava sıcaklığı da 0 dereceye düştü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri karayolunda madde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri karayolları üzerinde önlem alarak kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri yollarda olası olumsuzluk ve kapanmalara karşı ekipleri hazır bekletmeye başladı.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Çorlu ilçesinde ise akşam saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı. Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları ise kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezindeki kar yağışından detaylar

-Tekirdağ Malkara yolunda ilerleyen araçlar ve kar yağışı

-Yolların kapanmasına karşı hazır bekleyen küreme ve tuzlama aracı

-Detay görüntüleri

ÇORLU

-Kar yağışı

-Beyaza bürünen araçlar

-Trafikte seyreden araçlar

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)