DHA YURT - TBMM Başkanı Kahraman’a, KTÜ'den ‘Onur Doktorası’ (3) 

ÇIKIŞTA PROTESTO

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosu tarafından kendisine verilen ‘Onur Doktorası’ takdim törenine katıldı. Tören çıkışında Kahraman’ı slogan atarak protesto eden 6 üniversite öğrenci gözaltına alındı.

Kahraman’ın tören sonrası KTÜ’den ayrıldığı sırada 6 öğrenci ‘İsmail Kahraman’ı burada istemiyoruz’ sloganı atmaya başladı. Üniversite özel güvenlik görevlileri ve polisin müdahale ettiği 6 öğrenci gözaltına alındı.

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Haber-Kamera: TRABZON (DHA)

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