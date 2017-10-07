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DHA YURT - Tatbikatta 20'inci gün: Sızma girişimini engelleme eğitimi

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 20'inci gününde devam ediyor

07 Ekim 2017 17:50

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak özel kuvvetlerine bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 20\'inci gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün askerlere, sızma girişimini engelleme eğitimi verildi. 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 20\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta bugün askerlere temsili sızma girişimine karşı tatbikat yaptırıldı. Belirlenen tesislere yapılan saldırı girişimi, zırhlı araçlar ve askerlerce bertaraf edildi. Temsili tatbikatın sonunda tanklar manevralar yaparak birliklerine geri döndü.

Görüntü Dökümü
-Tankların manevrası
-Tatbikattan detaylar
-Tankların hızlı geçişleri
-Yerden kalkan tozlar
-Genel ve detay görüntüler
 
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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