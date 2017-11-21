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DHA YURT - Tarsus'ta okul önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 2 yaralı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, okul önünde meydana gelen kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Serhat Yıldız, yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı

21 Kasım 2017 21:50

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, okul önünde meydana gelen kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Serhat Yıldız, yaşamını yitirdi, 2 öğrenci de yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesinde 2 ay önce eğitim ve öğretime açılan Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dışarından gelen sivil giyimli 6-7 kişilik bir grup genç ile okul öğrencileri arasından tartışma çıktı. Okul kapısının dışında başlayan tartışma bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dışarından geldikleri söylenilen kişiler tarafından darp edilen 12\'nci sınıf öğrencisi Serhat Yıldız, bıçakla, T.K. ve R.M. isimli öğrenciler ise bıçak, yüzlerine taş ve mermer parçaları vurularak yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesi\'ne yaralı olarak kaldırılan 3 öğrenciden Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 öğrencinin tedavisi ise sürüyor. Meydana gelen olayın ardından polisler okulda yaptıkları çalışmanın ardından olay yerinde buldukları bir bıçağa incelemek üzere el koydu. Olay sonrasında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Yıldız\'ın yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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 - Ölen öğrenci Serhat Yıldız fotosu
- Okulun dışarından görüntüsü
- Polis aracının görüntüsü
- Okulun Tabelası
- Polis otosunun okuldan çıkışı
- Okuldan bir öğrencinin meydana gelen olayı anlatması
- Hastane önünde arkadaşlarının durumunu merak eden öğrenciler
- Acil önünde bekleyen polisler
- Morgun önündeki polis otosu
 
 
SÜRE:  1”40”   BOYUT: 53.3 MB
 Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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