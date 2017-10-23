DHA YURT - Tarsus'a şehit ateşi düştü (Görüntü Ekiyle Yeniden) 

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Operasyon sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Üsteğmen Köreke\'nin acı haberi, ilçeye bağlı Yeniömerli Mahallesi\'nde oturan ailesini yasa boğdu. Bolu Komando Tugayı Komutanlığı\'nda görevliyken geçici görevle Çukurcu\'ya gittiği öğrenilen şehit Üsteğmen\'in baba evine giden Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ve İlçe Emniyet müdürü Halis Ünal, anne Aydanur Köreke\'yi teselli etmeye çalıştı. Oğlunun şehit haberi ile yıkılan anne gözyaşlarına boğulurken, alışveriş için pazara giden baba Hüseyin Köreke, karşısında askeri yetkilileri görünce büyük bir acı yaşadı. Şehit Üsteğmen\'in 3 yıllık eşi Esma Köreke\'nin İstanbul\'da olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan yakınları ve komşularının akın ettiği şehit babasının evine Türk bayrakları asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Üstteğmen Ozan Olgu Köreke’nin fotosu

-3 yıl önce evlenen Şehit’in evlilik fotosu

-Protokol’ün aileye haber vermeye gelmesi

-Garnizon komutanın koşarak eve girmesi

-Denizci Askerlerin evin girişine koşup eve girişleri kontrole etmeleri

-Apartmanın tabelası

-Evin girişindeki Denizci komutanlar

-112 Acil Ambulansının gelişi ve sağlıkçıların eve çıkışı

-Caddenin araç trafiğine kapatılması

-Apartmanın çatısına çıkan askerlerin dev Türk bayrağını sarkıtmaları

-Aparman sakinin merakla aşağıya bakması

-İtfaiyecilerin elinde bayrak

-Caddede toplanan vatandaşlar

-Şehidin baba ocağının evinin karşına asılan Türk bayrağı

-Semt pazarına giden şehit babası Hüseyin Köreke’nin eve getirilmesi

-Şehit babasının koluna sağlık müdürü (bayan olan)

-Şehidin babasının dairesinin yanan ışıkları

-Caddeden görüntü

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Haber: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

